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Общество18 сентября 2021 10:49

Крымские татары раскритиковали идею властей Украины изменить их алфавит

Инициатива уже неактуальна, так как народ проживает на территории России, заявил Эйваз Умеров
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
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Представитель крымских татаров раскритиковали идею властей Украины изменить их алфавит

Представитель крымских татаров раскритиковали идею властей Украины изменить их алфавит

Фото: Юлия АЛЕХИНА

Глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров критически отозвался об идее украинских властей изменить алфавит крымскотатарского языка.

Ранее появилась информация, что украинское правительство планирует утвердить крымскотатарский алфавит на основе латиницы. В Киеве считают, что латиница лучше соответствует фонетике тюркских языков.

Умеров отметил, что крымские татары проживают на российской территории, поэтому для них не имеют смысла инициативы украинских властей.

- Никакой необходимости и смысла в изменении алфавита нет. Это уже не актуально. Когда-то у нас была латиница, но... сейчас вся система образования - на кириллице, — приводит слова Умерова РИА Новости.

Ранее Эйваз Умеров обратился к властям Турции с призывом признать полуостров частью Российской Федерации. По его словам, в Москве никого не принуждают соглашаться с российским статусом полуострова, а регионы страны не могут стать предметом каких-либо сделок. Если Турция готова обсуждать вопросы признания и выставить на торги Турецкую республику Кипр, это их дело, у России нет необходимости за кем-либо бегать, отметил Умеров.