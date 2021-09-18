Мосгоризбирком аннулировал восемь урн для надомного голосования

В Москве аннулировали восемь урн для надомного голосования Фото: Олег УКЛАДОВ

Московская городская избирательная комиссия в первый день выборов аннулировала восемь переносных урн для надомного голосования. Об этом сообщил руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве в 2021 году Алексей Венедиктов.

- На вчерашний день Московская городская избирательная комиссия аннулировала результаты на восьми участковых избирательных комиссиях, на восьми урнах. Все восемь - переносные ящики, это надомное голосование. Можно сказать, что это слабое место. (При этом) нет ни одного аннулирования стационарных ящиков, — приводит слова Венедиктова РИА Новости.

В одном из случаев ящик рассыпался и бюллетени упали, а иногда избирателям выдавали бюллетень не там, рассказал он.

Ранее Алексей Венедиктов сообщил, что явка на выборах в Государственную думу в столице России с учетом онлайн-голосования превысила 23 процента. Явка онлайн-голосования составила 63,1 процента, это 16 процентов от числа избирателей в городе в целом.

Напомним, более 1,3 миллиона жителей Москвы приняли участие в онлайн-голосовании на выборах в Государственную думу. По состоянию на 8:00 по московскому времени, на выборах депутатов Государственной думы по федеральному избирательному округу получено 1 328 358 голосов, по одномандатному избирательному округу — 1 267 594 голосов.