Министр спорта Матыцин проголосовал на выборах в Госдуму

Глава Минспорта РФ проголосовал на выборах в Государственную думу Фото: Иван МАКЕЕВ

Глава Министерства спорта России Олег Матыцин проголосовал на выборах в Государственную думу. Для этого он посетил участок, который расположен в московской школе на Профсоюзной улице.

Матыцин рассказал, что в этой школе учился он сам и преподавала его сестра, поэтому он многие годы отдает свой голос именно здесь.

- Это праздничный день, считаю, что каждый сегодня должен принять решение и проголосовать за того кандидата, за ту партию, которая более представляет его интересы. Для всех должно быть понятно, что мы должны быть едины, консолидированы, только вместе мы можем сделать страну стабильно развивающейся, самодостаточной, в которой молодое поколение видит свое успешное будущее, в которой люди защищены и в которой они видят заботу и правительства, и президента, — заявил министр спорта в разговоре с журналистами.

Ранее глава Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова проголосовала на выборах в Государственную думу на избирательном участке в Истринском районе Московской области. Памфилова в субботу утром, 18 сентября, приехала на избирательный участок в подмосковной Павловской Слободе и проголосовала. После этого в разговоре с журналистами глава Центризбиркома выразила надежду на честные выборы.

До нее свой голос отдал президент России Владимир Путин, принявший участие в онлайн-голосовании. Он напомнил, что этим сервисом могут воспользоваться жители семи субъектов России.

Перед Путиным на выборах проголосовал председатель правительства России Михаил Мишустин. Он так же выбрал электронный формат, отдав свой голос, не выходя из рабочего кабинета в здании правительства. Премьер отметил простоту и удобство сервиса.