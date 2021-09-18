Дмитрий Песков проголосовал на выборах в Госдуму онлайн Фото: REUTERS

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков принял участие в онлайн-голосовании на выборах в Государственную думу.

- Я вчера проголосовал онлайн. Очень удобно, — приводит слова пресс-секретаря российского лидера РИА Новости.

Ранее проголосовал глава Министерства спорта России Олег Матыцин. Для этого он посетил участок, который расположен в московской школе на Профсоюзной улице. Матыцин рассказал, что в этой школе учился он сам и преподавала его сестра, поэтому он многие годы отдает свой голос именно здесь. Также он назвал день выборов праздничным.

До него проголосовала глава Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова. Она посетила избирательный участок в Истринском районе Московской области. После этого в разговоре с журналистами глава Центризбиркома выразила надежду на честные выборы.