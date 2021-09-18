Женева потратила на переговоры Путина и Байдена более 10 миллионов долларов

Женева потратила на переговоры Владимира Путина и Джо Байдена более 10 миллионов долларов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава пресс-службы швейцарского кантона Женева Эммануэль Куэно сообщил, что регион подсчет расходов на проведение переговоров президента России Владимира Путина и его американского коллеги Джозефа Байдена. Конечная сумма может превысить 10 миллионов долларов.

- Окончательный расчет затрат кантона на проведение саммита Россия-США завершается и очень скоро будет отправлен Федеральным властям, с которыми кантон Женева тесно сотрудничает по этому вопросу, — сказал Куэно.

Ранее Госсовет Женевы озвучил предварительные данные о тратах по запросу депутата от партии социалистов Сильвана Тевоза.

Напомним, что 16 июня 2021 в Женеве прошла встреча Путина и Байдена. Лидеры двух стран обсудили ряд вопросов. Президенты коснулись проблемы стратегической безопасности, вопроса прав человека, эпидемиологической ситуации в мире, а также вопроса налаживания взаимоотношений.