Более 1,3 миллиона москвичей уже проголосовали онлайн в ходе выборов

Около 1,3 миллиона москвичей уже проголосовали в формате онлайн на выборах в Государственную думу. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Участие в электронном голосовании уже приняли более 1,3 миллиона москвичей. Об этом утром в субботу, 18 сентября, сообщил официальный сайт мэра Москвы.

Всего в Москве зарегистрировано более двух миллионов человек, выбравших электронный способ голосования. Для того, чтобы проголосовать в формате онлайн, необходимо было предварительно зарегистрироваться на портале mos.ru. Электронное голосование доступно в любое время до 20 часов 19 сентября. Благодаря дистанционному формату принять участие в выборах депутатов смогут и жители столицы, которые в эти дни находятся за пределами города.

Среди участников электронного голосования проводится розыгрыш ценных призов. Москвичи, отдавшие свой голос онлайн, могут стать обладателями однокомнатных квартир в Москве, автомобилей или призовых баллов. Можно выиграть 10, 25, 50 и 100 тысяч призовых баллов (при этом один балл равен одному рублю). Призовые баллы можно потратить на покупки вещей и мебели в магазинах – партнерах акции, использовать на посещение кафе или ресторанов, купить на них в аптеках лекарства и товары медицинского назначения.

Выборы в Москве проходят до 20:00 19 сентября. Проголосовать можно в любой из выходных дней. Жители столицы могут отдать свои голоса на избирательных участках либо принять участие в электронном голосовании.

Напомним, в единый день голосования москвичи выберут депутатов Государственной Думы восьмого созыва, Московской городской думы в двух округах (№ 19 — район Новогиреево, часть районов Вешняки и Ивановское, № 37 — районы Академический, Гагаринский, Ломоносовский, часть района Проспект Вернадского), а также муниципальных депутатов в Щукине.