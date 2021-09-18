Общественная палата за первый день голосования выявила около 7 тысяч фейков о выборах

ОП за первый день голосования выявила около 7 тысяч фейков о выборах Фото: Олег ЗОЛОТО

Киберволонтеры Общественной палаты (ОП) РФ выявили около семи тысяч фейков о выборах в первых день голосования. Об этом рассказал руководитель рабочей группы по общественному наблюдению за дистанционным электронным голосованием (ДЭГ) координационного совета при ОП по контролю за голосованием Александр Малькевич.

Он рассказал, что в период с января по сентябрь 2021 года было выявлено пять тысяч фейков.

- А дальше начался форменный кошмар. За вчерашний день суммарно нами было идентифицировано почти 7 тыс. фейковых сообщений. За один день, — рассказал Малькевич.

Однако к утру субботы, 18 сентября, поток недостоверной информации удалось сбить. По словам Малькевича, чаще всего вбросы встречались в Санкт-Петербурге, Москве, регионах Дальнего Востока, Екатеринбурге и Новосибирске. Ложные сообщения были посвящены несоблюдению масочного режима на избирательных участках, а также Крыму и Севастополю.

Ранее член Общественной палаты России, исполнительный директор Ассоциации "Независимый общественный мониторинг" (НОМ) Алена Булгакова сообщила, что в ходе первого дня парламентских выборов в России было выявлено минимальное количество реальных нарушений, зато в информационном пространстве распространяется много фейковых сообщений. "Независимый общественный мониторинг", проверяя все случаи заявлений о нарушениях, большинство признал фейками. Сайт проекта при этом 17 сентября подвергся DDoS-атаке из-за рубежа - как предполагает Алена Булгакова, из-за его деятельности и информации, публикуемой на ресурсе.