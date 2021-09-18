5,5 тысячи москвичей скачали приложение «Мобильный наблюдатель»

Программное обеспечение проверяет наличие наблюдателей на местах. Фото: Олег УКЛАДОВ

Выборы в Госдуму проходят в этом году с 17 по 19 сентября. Приложение "Мобильный наблюдатель" для координации наблюдателей и Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве скачали порядка 5,5 тыс. раз, работает стабильно, сообщил заместитель руководителя штаба, председатель территориальной избирательной комиссии дистанционного электронного голосования Илья Массух, передает ТАСС.

«Новое средство коммуникации с наблюдателями – специальное приложение, которое было разработано для Android и iOS. Скачиваний оказалось поровну – по 2,7 тысячи, всего – порядка 5,5 тысячи, – сообщил специалист.

По словам Ильи Массуха, число скачиваний увеличится за счет ротации наблюдателей. 17 сентября на участках было задействовано порядка 3 тысяч волонтеров, на следующий день их заменят другие.

Замглавы Общественного штаба объяснил, что приложение позволяет наблюдателям на местах оперативно связываться с представителями организации. В нем также содержится справочная информация по проведению выборов. В дальнейшем приложение планируется модифицировать.

«История с енотом, бегающем по участку, пришла через "Мобильный наблюдатель". По сравнению с выборами прошлых лет активность наблюдателей выросла в разы. К том же приложение с помощью пуш-уведомлений требует от них подтверждать присутствие на участке несколько раз в день. Присутствие наблюдателей колеблется от 87 до 96% по разным округам», - отметил замруководителя штаба.

Программное обеспечение проверяет наличие наблюдателей на местах. С помощью всплывающих уведомлений они обязаны отмечаться на участках. Представитель Общественного штаба отметил, что присутствие на данный момент колеблется в пределах 87–96% в зависимости от округа.