Мурашко, Новак и Оверчук проголосовали онлайн на выборах в Госдуму

Многие российские чиновники отдали предпочтение выборам онлайн / Фото: кадр из видео

Глава Минздрава Михаил Мурашко, а также вице-премьеры Александр Новак и Алексей Оверчук приняли участие в выборах в Государственную думу России в электронном формате. Свои голоса они отдали дистанционно, использовав для этого мобильные телефоны.

Многие российские чиновники отдали предпочтение выборам онлайн. Подал пример остальным президент России Владимир Путин.

Как ранее писал сайт kp.ru, глава государства чаще всего голосует на избирательном участке в здании президиума Российской академии наук, но в этот раз ему пришлось отступить от традиции. Во вторник, 14 сентября, Путин заявил, что должен соблюдать режим самоизоляции в связи с выявленными случаями заболевания коронавирусной инфекцией в его окружении.

Напомним, в эксперименте с дистанционным голосованием участвуют Москва, Севастополь, Курская, Мурманская, Нижегородская, Ростовская и Ярославская области. Так, в столице в выборах онлайн поучаствовали более 1,5 млн человек.