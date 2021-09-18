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Политика18 сентября 2021 15:17

Мурашко, Новак и Оверчук проголосовали онлайн на выборах в Госдуму

Представители правительства последовали примеру президента
Роман КИЛЬМЯШКИН
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Многие российские чиновники отдали предпочтение выборам онлайн / Фото: кадр из видео

Многие российские чиновники отдали предпочтение выборам онлайн / Фото: кадр из видео

Глава Минздрава Михаил Мурашко, а также вице-премьеры Александр Новак и Алексей Оверчук приняли участие в выборах в Государственную думу России в электронном формате. Свои голоса они отдали дистанционно, использовав для этого мобильные телефоны.

Вице-премьер Александр Новак проголосовал на выборах в электронном формате

Многие российские чиновники отдали предпочтение выборам онлайн. Подал пример остальным президент России Владимир Путин.

Как ранее писал сайт kp.ru, глава государства чаще всего голосует на избирательном участке в здании президиума Российской академии наук, но в этот раз ему пришлось отступить от традиции. Во вторник, 14 сентября, Путин заявил, что должен соблюдать режим самоизоляции в связи с выявленными случаями заболевания коронавирусной инфекцией в его окружении.

Вице-премьер Алексей Оверчук проголосовал на выборах в электронном формате

Напомним, в эксперименте с дистанционным голосованием участвуют Москва, Севастополь, Курская, Мурманская, Нижегородская, Ростовская и Ярославская области. Так, в столице в выборах онлайн поучаствовали более 1,5 млн человек.

Глава Минздрава Михаил Мурашко проголосовал на выборах в электронном формате