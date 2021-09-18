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Политика18 сентября 2021 15:34

Вице-премьер Хуснуллин и министр транспорта Савельев проголосовали на избирательных участках

Чиновники решили отдать свой голос по старинке
Наталья СМИРНОВА
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Министр транспорта Виталий Савельев Фото: кадр из видео

Министр транспорта Виталий Савельев Фото: кадр из видео

Во второй день голосования на выборах в Госдуму еще часть российских министров и вице-премьеров проголосовали оффлайн. Среди тех, кто решил отдать свой голос на избирательном участке, вице-премьер Марат Хуснуллин и министр транспорта РФ Виталий Савельев.

"Мы должны реализовать свое конституционное право и выполнить свой гражданский долг - проголосовать. К чему я, собственно, хочу призвать всех россиян", - отметил Савельев.

Министр транспорта Виталий Савельев проголосовал на выборах оффлайн

Голосование на выборах в России проходит в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Помимо выборов в Госдуму, в 12 регионах России также выбирают глав субъектов, а в 39 регионах — депутатов законодательных органов государственной власти.

Вице-премьер Марат Хуснуллин проголосовал на избирательном участке

Как ранее писал сайт kp.ru, один из тех, кто решил проголосовать по старинке, стал глава российского МИД Сергей Лавров. Для этого он пришел на участок №73, расположенный в школе в Малом Кисловском переулке в Москве.