Вице-премьер Хуснуллин и министр транспорта Савельев проголосовали на избирательных участках

Министр транспорта Виталий Савельев Фото: кадр из видео

Во второй день голосования на выборах в Госдуму еще часть российских министров и вице-премьеров проголосовали оффлайн. Среди тех, кто решил отдать свой голос на избирательном участке, вице-премьер Марат Хуснуллин и министр транспорта РФ Виталий Савельев.

"Мы должны реализовать свое конституционное право и выполнить свой гражданский долг - проголосовать. К чему я, собственно, хочу призвать всех россиян", - отметил Савельев.

Голосование на выборах в России проходит в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Помимо выборов в Госдуму, в 12 регионах России также выбирают глав субъектов, а в 39 регионах — депутатов законодательных органов государственной власти.

Как ранее писал сайт kp.ru, один из тех, кто решил проголосовать по старинке, стал глава российского МИД Сергей Лавров. Для этого он пришел на участок №73, расположенный в школе в Малом Кисловском переулке в Москве.