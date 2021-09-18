ЦИК: Явка на выборах в Госдуму среди онлайн-избирателей превысила 70%

Явка на онлайн выборах уже более 70% Фото: Михаил ФРОЛОВ

Свыше 70% избирателей, подавших заявления на участие в онлайн-выборах в Госдуму, уже проголосовали, заявил в эфире телеканала "Россия 24" заместитель председателя Центризбиркома России Николай Булаев.

"Явка более 70%, - заявил представитель ЦИК. - Но у нас впереди еще полтора дня, я думаю, что она будет около 90%".

По словам Булаева, высокую явку также демонстрируют россияне, выбравшие для себя удобный избирательный участок с помощью приложения "Мобильный избиратель".

Как ранее писал сайт kp.ru, в Москве число участников онлайн голосования превысило полтора миллиона. В их числе президент России Владимир Путин, премьер-министр Михаил Мишустин, представитель Кремля Дмитрий Песков, вице-премьеры Александр Новак и Алексей Оверчук, а также министр здравоохранения Михаил Мурашко и другие известные чиновники.

В других регионах, участвующих в эксперименте, явка в системе дистанционного голосования составила более 76%.