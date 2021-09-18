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Политика18 сентября 2021 15:58

Песков объяснил, почему часы Путина при голосовании показывали другую дату

Представитель Кремля отметил, что президенту часы нужны, чтобы узнавать время, а не число
Роман КИЛЬМЯШКИН
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Часы Путина во время голосования показывали 10-е число

Часы Путина во время голосования показывали 10-е число

Фото: REUTERS

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос журналиста, почему на часах главы государства Владимира Путина было 10-е число, когда он участвовал в онлайн-голосовании.

"Просто у Путина не установлена дата на часах, он на нее не смотрит, он датой на часах не пользуется, поэтому, да, у него там стоит другая дата", - цитирует слова представителя Кремля РИА Новости.

Как ранее писал сайт kp.ru, в пятницу, 17 сентября, российский лидер воспользовался возможностью проголосовать дистанционно.

В тот же день зампредседателя Центризбиркома России Николай Булаев в информцентре ЦИК заявил, что доверие россиян к системе электронного голосования вырастет, потому такой способ выбрал глава государства.

Напомним, в минувший вторник в ходе телефонного разговора с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном Владимир Путин заявил, что должен соблюдать режим самоизоляции в связи с выявленными случаями заболевания коронавирусной инфекцией в его окружении.

Путин проголосовал онлайн на выборах депутатов в Госдуму