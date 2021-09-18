Замминистра энергетики Украины назвала способ "победить" "Северный поток - 2"

Чиновница призвала объединиться с другими странами, чтобы доказать, что "Газпром" якобы злоупотребляет монополией на поставки газа Фото: REUTERS

Заместитель министра энергетики Украины Елена Зеркаль назвала способ победить "Газпром" в связи со скорым пуском трубопровода "Северный поток - 2", который был проложен в обход Незалежной. Чиновница считает, что нужно быть готовыми к тому, что российский концерн прекратит транзит через страну и Киеву придется покупать топливо из Европы.

Зеркаль в статье для "Европейской правды" предлагает заранее перестроить газотранспортную систему, чтобы защитить потребителей от возможных остановок транзита. Также, говорит замминистра энергетики, нужно запасти газ в хранилищах и включить Украину в "группу риска" вместе с Германией, Польшей и Словакией. Члены группы могут рассчитывать на помощь в кризисных ситуациях с наличием газа.

Также чиновница призвала объединиться с другими странами, чтобы доказать, что "Газпром" якобы злоупотребляет монополией на поставки газа, и лишить его этой возможности.

"Эта битва продолжается, и общая победа возможна", - резюмировала Зеркаль.

Как ранее писал сайт kp.ru, у Еврокомиссии будет два месяца, чтобы вынести вердикт по сертификации "Северного потока-2". Об этом заявила представитель Еврокомиссии Вивиан Лунела.