Более 260 участников митингов против локдауна задержали в Австралии

Наиболее крупные беспорядки произошли в Мельбурне Фото: REUTERS

Акции протеста против локдауна в Австралии вылились в столкновения протестующих с полицейскими, в результате которых задержаны сотни человек, сообщает ТАСС со ссылкой на информацию австралийской полиции. Всего арестовали свыше 260 человек.

Наиболее крупные беспорядки произошли в Мельбурне. Сотни протестующих вступили в ожесточенную схватку с правоохранительными органами. В результате в отделения полиции пришлось проследовать 235 участникам митинга.

Другим центром протестного движения против ковидных ограничений стал Сидней. Для того, чтобы не допустить беспорядков, власти пошли на приостановку движения общественного транспорта и запрет на провоз пассажиров к деловому кварталу для такси.

В общей сложности в операции задействовали 1,7 тысячи полицейских, в том числе сотрудников служб специального назначения, дорожной и конной полиции.