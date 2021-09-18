Общая явка на онлайн-голосовании в семи регионах составляет 73-80%

Общая явка на дистанционном электронном голосовании составляет от 73 до 80% Фото: Михаил ФРОЛОВ

Общая явка на дистанционном электронном голосовании в семи регионах на данный момент составляет порядка 73-80%, заявил член Центризбиркома России Павел Андреев на брифинге в ЦИК в субботу, 18 сентября.

Вместе c Москвой в эксперименте с внедрением электронного голосования участвуют шесть субъектов РФ. Это Севастополь, Курская, Мурманская, Нижегородская, Ростовская, Ярославская область.

Как ранее писал сайт kp.ru, заместитель председателя ЦИК Николай Булаев на основании поступающих данных озвучил прогноз, что среди выбравших способ онлайн-голосования россиян явка может достигнуть 90%.

Напомним, голосование на выборах в России проходит в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Помимо выборов в Госдуму, в 12 регионах России также выбирают глав субъектов, а в 39 регионах - депутатов законодательных органов государственной власти.