Явка на выборах в Госдуму по России достигла 25,64%

Председатель ЦИК Элла Памфилова Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова озвучила обновленные данные по явке на выборы. Отмечается, что общая явка на выборах в Госдуму 18 сентября по состоянию на 15:00 по московскому времени составила 25,64%.

В ЦИК отмечают, что самая низкая явка зафиксирована в Санкт-Петербурге, Хакасии и Калининградской области (от 14,48% до 14,84% максимум). Самые активные избиратели в Карачаево-Черкесии - там явка фиксируется на уровне 52,85%.

Как ранее писал сайт kp.ru, голосование на выборах в России проходит в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Помимо выборов в Госдуму, в 12 регионах России также выбирают глав субъектов, а в 39 регионах - депутатов законодательных органов государственной власти.

При этом семь регионов страны участвуют в эксперименте электронного голосования. Общая явка по такому голосованию вечером субботы, 18 сентября, составила порядка 73-80%.