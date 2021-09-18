Французский канатоходец прошел 670 метров по канату между Эйфелевой башней и театром Шайо

Канатоходец может повторить представление еще раз 19 сентября 2021 года Фото: REUTERS

В Париже французский канатоходец Натан Полин прошел расстояние в 670 метров по канату между Эйфелевой башней и Национальным театром танцев Шайо. Посмотреть на прогулку пришли несколько десятков человек.

Отмечается, что мероприятие прошло в рамках дней культурного наследия Франции. Проход Натана Полина на большой высоте - часть большого шоу, в котором принимали участие также музыканты и акробаты. Они развлекали зрителей, пока Полин шел по канату.

Во время пути Полин периодически менял позы и приседал. Он шел без вспомогательных для поддержания равновесия средств, но со страховкой на поясе. В самой высокой точке он находился в 68 метрах над землей. Весь путь занял у канатоходца 30 минут.

Как сообщается на сайте Эйфелевой башни, если 19 сентября погода будет подходящей, Натан Полин повторит свое представление.

Как ранее писал сайт kp.ru, на Эйфелеву башню с 21 июля могут попасть только привитые от COVID-19 гости. Так Франция борется с распространением коронавируса.