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Экономика18 сентября 2021 19:40

В Европарламенте пригрозили "Северному потоку-2" превращением в "инвестиционные руины"

Депутат партии "Зеленые" предрек такое развитие событий, если газопровод не соответствует европейскому праву
Роман КИЛЬМЯШКИН
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Процесс сертификации "Северного потока-2" может занять месяцы

Процесс сертификации "Северного потока-2" может занять месяцы

Фото: REUTERS

Представителям "Газпрома" рано радоваться завершению строительства "Северного потока-2", так как он еще не прошел сертификацию, заявил депутат Европарламента от германской партии "зеленые" Райнхард Бютикофер в интервью агентству DPA.

По его словам, процесс может занять месяцы. Если же окажется, что трубопровод не соответствует европейскому законодательству, то он и вовсе превратится в "инвестиционные руины", пообещал Бютикофер.

Как ранее писал сайт kp.ru, федеральное сетевое агентство ФРГ получило документы о сертификации предприятия "Северный поток-2". По словам его представителя, процесс может занять до четырех месяцев. После этого вердикт направят Еврокомиссии, которая может рассматривать его еще до двух месяцев.

Напомним, 10 сентября председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер объявил о полном завершении строительства газопровода "Северный поток-2".