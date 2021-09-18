Американские ученые доказали, что мутировавший коронавирус лучше передается по воздуху

Ученые доказали, что медицинские маски снижают риск передачи вируса на 50% Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ученые из Университета Мэриленда в США выяснили, что мутировавший коронавирус лучше переносится по воздуху, чем его "оригинальный" вариант. Для этого исследователи изучили 49 случаев заражения разными штаммами SARS-CoV-2 у людей, которые переносили заболевание бессимптомно или в легкой форме.

Больных просили повторять алфавит или петь песню "С днем рождения тебя". Оказалось, что люди, инфицированные альфа-штаммом, выдыхали до ста раз больше вирусных частиц, чем те, у кого был "оригинальный" (уханьский) вариант. Исследование было опубликовано Clinical Infectious Diseases.

Ученые смогли подтвердить, что "дельта"-версия вируса более заразна, чем "альфа", а также доказали, что медицинские маски снижают риск передачи вируса на 50%. Поэтому, чтобы избежать заражения, исследователи советуют не только вакцинироваться, но и продолжать использовать средства индивидуальной защиты.

Как ранее писал сайт kp.ru, новая осенняя волна коронавирусной инфекции в России не будет принципиально отличаться от прошлой, однако ее могут усугубить сезонные инфекции. Такое заявление сделал главный врач клинико-диагностической лаборатории «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков, отметив также возможность увеличения заболеваемости COVID-19 среди детей.