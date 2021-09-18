Сборная России вышла в 1/8 финала чемпионата мира по мини-футболу

Фото: Михаил Шапаев / сайт Российского футбольного союза

Россияне завершили крупной победой выступление на групповом этапе чемпионата мира по мини-футболу. Национальная команда обыграла Гватемалу со счетом 4:1 и оформила выход в 1/8 финала турнира, который проходит в Литве.

Результативными ударами среди россиян отметились Андрей Афанасьев (2-я минута), Янар Асадов (10), Сергей Абрамов (14) и Артем Антошкин (27). Единственный гол в составе Гватемалы забил Роман Альварадо (25).

Таким образом, Россия с тремя победами в активе занимает первое место в группе В и выходит в плей-офф. Кто будет соперником в 1/8 финала, станет известно позднее.

Напомним, ранее россияне обыграли Египет со счетом 9:0 и Узбекистан – 4:2. Кстати, российская команда выступает под аббревиатурой RFU (Российский футбольный союз), а на футболках вместо герба у них надпись "Наши парни".