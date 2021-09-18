США провели испытания баллистической ракеты Trident II в Атлантическом океане

Trident II - американская баллистическая ракета с максимальной дальностью более 12 тысяч километров Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Атлантическом океане прошли испытания баллистической ракеты Trident II. Как сообщают ВМФ США, которые проводили учения, все прошло успешно.

"Успешно испытали ракеты Trident II D5LE над Атлантическим океаном", - говорится в Twitter американского военно-морского флота.

В сообщении также подчеркивается, что успешные испытания говорят о готовности США в контексте стратегического сдерживания в 21 веке.

Trident II - американская баллистическая ракета с максимальной дальностью более 12 тысяч километров. Она имеет разделяющуюся головную часть с блоками индивидуального наведения, которые оснащены термоядерными зарядами W88 и W76-1 с мощностью 455 и 90 килотонн, соответственно, а также боеголовками малой мощности W76-2 до 8 килотонн.

Как ранее писал сайт kp.ru, обозреватель журнала National Interest Крис Осборн прокомментировал слова вице-премьера РФ Юрия Борисова о том, что России удалось опередить Запад в развитии гиперзвукового оружия. Журналист заявляет, что если у Москвы и получилось сделать это, то Вашингтон уже стремительно сокращает дистанцию.