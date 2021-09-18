Поклонская назвала бессмысленными призывы Украины не признавать выборы в России из-за Крыма

Наталья Поклонская уверена, что провокационные заявления украинских властей не имеют здравого смысла Фото: Михаил ФРОЛОВ

Призывы МИД Украины не признавать легитимность нового созыва Госдумы РФ из-за голосования в Крыму не имеют никакого здравого смысла, заявила РИА Новости депутат нижней палаты российского парламента Наталья Поклонская.

"Призывы украинской власти не признавать Госдуму нового созыва являются оправданием преступлений своих предшественников 2014 года по развалу и продаже Украины и никакого здравого смысла не имеют", - подчеркнула народная избранница.

Ранее МИД Украины распространил заявление с призывом к западным партнерам усилить давление на Россию из-за проведения выборов в Крыму.

Как ранее писал сайт kp.ru, с 17 по 19 сентября по всей России проходят выборы в Государственную думу. Гражданам предстоит выбрать на следующие 5 лет новый состав Госдумы. В 12 регионах выбирают также губернаторов, а в 39 регионах и 11 городах — местные парламенты.