В РПЦ поддержали отказ в прокате фильму "Искушение"

В РПЦ считают новый фильм "порнографией под видом кино" Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе прокомментировал решение Минкультуры не выдавать прокатное удостоверение фильму "Искушение" Пола Верховена. Фильм затрагивает религиозные и эротические темы в контексте Италии эпохи Возрождения.

По мнению Кипшидзе, решение Минкульта законно и направлено на защиту публичного пространства России от подобных фильмов.

"Министерство культуры в данном случае совершенно законно воспользовалось своим правом защитить публичное пространство нашей страны от распространения порнографии под видом кино", - написал Кипшидзе в своем Телеграм-канале.

Он отметил также, что создатели "Искушения" явно пытались непристойно унизить символы, значимые для всех христианских конфессий.

Как ранее писал сайт kp.ru, Минкульт объяснил отказ в выдаче прокатного удостоверения тем, что в "Искушении" присутствует сцена провокационного содержания, которое расценивается как нарушение законодательства о свободе совести, свободе вероисповедания и о религиозных объединениях. Таким образом, ленту нельзя показывать на территории России.