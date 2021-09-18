В ЦИК сравнили всеобщее видеонаблюдение на выборах с подглядыванием

С 2021 года круг лиц, которые могут смотреть записи, был скорректирован Фото: Олег ЗОЛОТО

Замглавы ЦИК России Николай Булаев прокомментировал новый формат видеонаблюдения на выборах. С 2021 года круг лиц, которые могут смотреть записи, был скорректирован - сейчас этим занимаются только члены избиркомов, кандидаты в депутаты, партии, а также посетители центров наблюдения при общественных палатах регионов.

Как отметил Булаев, это более правильная система, так как видеонаблюдением занимаются профессионалы. А просмотр трансляций рядовыми гражданами, по мнению замглавы ЦИК, похож на подглядывание.

"Это все равно, что в окно подсматривать. Они [избиратели] же не знают, что я за ними смотрю. Вот смотришь и думаешь: "Ну стыдно подсматривать, стыдно". Поэтому мы и говорим: "Давайте пусть смотрят те, кто не может без этого обойтись". Профессионально пусть смотрят те, кто имеет на это право", - цитирует Булаева ТАСС.

Как ранее писал сайт kp.ru, Центризбирком не получал жалобы на систему видеонаблюдения на выборах в Государственную думу.