Эксперты рассказали о новых выплатах российским пенсионерам в октябре

На повышение вправе рассчитывать несколько категорий пенсионеров Фото: Иван МАКЕЕВ

Сразу несколько категорий российских пенсионеров могут рассчитывать на дополнительные выплаты в октябре.

Наиболее многочисленной категорией станут военные пенсионеры, которых с 1 октября ждет индексация. Ее размер составит 3,7%. В общей сложности прибавку получат около 2,6 млн человек, которые проходили службу в армии, Росгвардии, МВД, ФСБ, ФСИН, МЧС, федеральной противопожарной службе, на таможне и в органах фельдъегерской связи, объяснили "Московскому Комсомольцу" эксперты.

Также в нескольких регионах существует практика единовременных выплат, приуроченных ко Дню пожилого человека, который празднуют 1 октября. Суммы могут сильно отличаться. Так, в Ненецком автономном округе сумма выплаты составляет 10 тысяч рублей, а в Челябинской области – 700 рублей. Полагаются ли какие-то надбавки к празднику, можно узнать по телефонам отделов соцзащиты и на официальных сайтах органов власти.

Остальные надбавки связаны не с какими-то изменениями в законодательстве, а с достижениями самого пенсионера. Так, дополнительная выплата полагается тем, кому исполнилось 80 лет в сентябре (кто празднует 80-летие в октябре, получит надбавку уже в ноябре и так далее).

Также положена индексация пенсионерам, отработавшим от 15 лет в районах Крайнего Севера или на территориях, приравненных к таковым. Корректировка будет производиться на соответствующий коэффициент. Для этого требуется подать заявление в ПФР.

"Выплата к пенсии увеличивается на 50%, если стаж работы в районах Крайнего Севера не менее 15 лет, и на 30% при стаже не менее 20 лет на приравненных к ним территориях", - уточнил Марк Гойхман, главный аналитики TeleTrde.

Вправе рассчитывать на прибавку и пенсионеры, которые завершили работу в мае 2021 года. Это связано с тем, что после окончания трудовой деятельности через 4 месяца пенсионерам производят индексацию страховых выплат по старости.