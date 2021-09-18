Явка на выборах в России составила 31,5%

Голосование на выборах в России проходит в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября Фото: Алексей БУЛАТОВ

Центризбирком представил обновленные данные по явке на выборах в Госдуму 18 сентября. Отмечается, что к 20:00 по московскому времени явка по стране составила 31,51%.

Как ранее писал сайт kp.ru, голосование на выборах в России проходит в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Помимо выборов в Госдуму, в 12 регионах России также выбирают глав субъектов, а в 39 регионах - депутатов законодательных органов государственной власти.

При этом семь регионов страны участвуют в эксперименте электронного голосования. Общая явка по такому голосованию вечером субботы, 18 сентября, составила порядка 73-80%.

Еще одно новшество выборов в 2021 году - отказ от всеобщего видеонаблюдения. Круг лиц, которые могут смотреть записи, был скорректирован - сейчас этим занимаются только члены избиркомов, кандидаты в депутаты, партии, а также посетители центров наблюдения при общественных палатах регионов. Замглавы ЦИК Николай Булаев считает это более правильным, так как за избирательным процессом теперь следят профессионалы.