Казахстан и Белоруссия будут участвовать в наращивании сил стран ОДКБ

Вице-премьер РФ Юрий Борисов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Белоруссия и Казахстан будут использовать свой оборонно-промышленный комплекс, чтобы наращивать возможности по обеспечению безопасности границ стран-участник Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом рассказал вице-премьер РФ Юрий Борисов.

"Обязательно будут", - сказал он в эфире "Россия-1", отвечая на соответствующий вопрос.

Отмечается, что вопросы усиления безопасности границ рассматриваются в связи с ситуацией в Афганистане. С 15 августа 2021 года власть в стране захватил "Талибан"*, который установил своего главу и свое правительство. Через две недели из страны полностью ушли американские военные, положив конец двадцатилетнему военному присутствию США в Афганистане.

Как ранее писал сайт kp.ru, талибы* лишили узбекский язык статуса официального. Это было закреплено во временном законе страны с названием "Основы".

*Запрещенная в России террористическая организация