ЦИК не зафиксировал нарушений, которые могли бы повлиять на итоги выборов в России

18 сентября к 20:00 по московскому времени явка по стране составила 31,51% Фото: Олег ЗОЛОТО

Замглавы ЦИК Николай Булаев оценил, как проходят выборы в России. 17, 18 и 19 сентября 2021 года россияне выбирают Госдуму нового созыва, а также глав 12 субъектов и депутатов законодательных органов государственной власти в 39 регионах.

По словам Булаева, Центризбирком не зафиксировал нарушений, которые могли бы повлиять на итоги голосования.

Как ранее писал сайт kp.ru, Центризбирком представил обновленные данные по явке на выборах в Госдуму 18 сентября. Отмечается, что к 20:00 по московскому времени явка по стране составила 31,51%.