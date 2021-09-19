В России 19 сентября 2021 года начался основной день выборов

В России 19 сентября 2021 года начался финальный день выборов Фото: Олег ЗОЛОТО

В России 19 сентября 2021 года стартовал третий, основной день голосования на выборах депутатов Государственной думы восьмого созыва. Также в этот период избираются девять глав регионов и представители 39 региональных и местных парламентов.

Все избирательные участки откроются в 08:00 по местному времени в каждом регионе страны и будут работать до 20:00 часов.

Что же касается первого дня выборов, то он прошел довольно спокойно и без серьезных происшествий. По словам главы ЦИК Эллы Памфиловой, это подтверждают и эксперты. Наблюдатели в основном если и сталкиваются с какими-либо недочетами, то совсем незначительными. Однако чаще просачивается фейковая информация.

Второй день, 18 сентября, порадовал явкой. По данным ЦИК к концу второго дня она превысила 31,5%. Это только голосование на избирательных участках. Дистанционно в одной только Москве проголосовали больше 1,6 миллиона граждан - 80% от тех, кто заявился.