Врач посоветовала россиянам пить кофе после еды

Врач-диетолог, нутрициолог Ирина Лизун объяснила россиянам, что пить кофе натощак, начиная с него свой новый день, может вызвать определенный дискомфорт.

По ее словам, лучшее время для этого горячего напитка - во время приема пищи или после еды.

- Кофе стимулирует выработку соляной кислоты. Если пить его натощак, то активизируется выработка желудочного сока, чтобы переваривать пищу, а пищи нет. У людей с проблемами желудочно-кишечного тракта или у тех, кто склонен к повышенной кислотности желудка, особенно с гастритом, это может вызывать боль, дискомфорт, а также изжогу, – рассказала Лизун в интервью радио Sputnik.