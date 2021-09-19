В ЦИК рассказали о явке за два дня голосования на выборах Фото: Олег ЗОЛОТО

В ЦИК России сообщили, что явка во второй день голосования на выборах депутатов Государственной думы РФ увеличилась до 31,51%.

К вечеру первого дня, 17 сентября, она составила 16,85% без учета досрочного и электронного голосования, а также зарубежных участков.

К 20:00 по московскому времени субботы, 18 сентября, уровень явки вырос до 31,51%. Это свидетельствует о том, что в голосовании приняли участие 15,5 миллиона россиян (без учета досрочного и электронного голосования и зарубежных участков).

19 сентября 2021 года в России стартовал третий, основной день голосования на выборах депутатов Госдумы восьмого созыва. Также в этот период избираются девять глав регионов и представители 39 региональных и местных парламентов.

Все избирательные участки откроются в 08:00 по местному времени в каждом регионе страны и будут работать до 20:00 часов.