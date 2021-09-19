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Здоровье19 сентября 2021 5:03

Врач спрогнозировал спад заболеваемости коронавирусом в январе 2022 года

Он также отметил, что волна по ковиду в среднем длится 4-6 недель
Юлия КЕКОВАЮлия КЕКОВА
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Основатель и гендиректор научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев рассказал, что спада заболеваемости коронавиурсной инфекцией в России ожидается к концу января 2022 года.

- Мы можем только предсказать, когда ждать ее (волны ковида) конца. Обычно инфекционные заболевания идут волнами. По коронавирусу она длится в среднем 4-6 недель. Если она начнется в конце октября - ноябре, то как раз на новогодних праздниках из-за морозов и ослабления соцконтактов мы, скорее всего, увидим спад ... к концу января он должен быть в любом случае, - рассказал специалист ТАСС.