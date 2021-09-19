Врач спрогнозировал спад заболеваемости коронавирусом в январе 2022 года

Основатель и гендиректор научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев рассказал, что спада заболеваемости коронавиурсной инфекцией в России ожидается к концу января 2022 года.

- Мы можем только предсказать, когда ждать ее (волны ковида) конца. Обычно инфекционные заболевания идут волнами. По коронавирусу она длится в среднем 4-6 недель. Если она начнется в конце октября - ноябре, то как раз на новогодних праздниках из-за морозов и ослабления соцконтактов мы, скорее всего, увидим спад ... к концу января он должен быть в любом случае, - рассказал специалист ТАСС.