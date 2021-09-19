Глава МИД Франции заявил об отсутствии необходимости отзывать посла из Британии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава французского МИД Жан-Ив Ле Дриан заявил, чтоФранция не стала отзывать посла из Великобритании в связи с недавней ситуации с Австралией. Он объяснил это тем, что французская сторона знает оппортунистскую политику этой страны.

- Мы отозвали наших послов (из США и Австралии), чтобы переоценить ситуацию. Что касается Британии, то в этом нет такой необходимости. Мы знаем их постоянный оппортунизм, - объяснил глава дипведомства в эфире France 2.

Накануне власти Франции приняли решение отозвать в Париж для консультаций послов страны в США и Австралии из-за разрыва Канберрой контракта по подводным лодкам. На такие меры Франция пошла впервые в истории.

Соединенные Штаты, Британия и Австралия 15 сентября объявили о формировании нового партнерства в сфере безопасности AUKUS. По словам американского лидера Джо Байдена, цель такого альянса заключается в обеспечении "мира и стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе".