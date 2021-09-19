Последние новости на утро 19 сентября 2021: На Украине рассказали о расплате за слова Зеленского о "грязном российском газе"

Важные новости утра Фото: REUTERS

Последние новости на утро 19 сентября 2021 года.

Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов заявил, что страна стала единственным государством в Европе, власти которой приняли решение отказаться от долгосрочного контракта на российский газ. Это привело к тому, что теперь Киев вынужден покупать "голубое топливо" по рыночной цене, которая достигает тысячи долларов за тысячу кубометров. В частности, по мнению экс-чиновника, государство оказалось вынуждено расплачиваться за резкие слова президента Владимира Зеленского о "вонючем российском газе".

В России 19 сентября стартовал третий, основной день голосования на выборах депутатов Госдумы восьмого созыва. Также в этот период избираются девять глав регионов и представители 39 региональных и местных парламентов. Все избирательные участки откроются в 08:00 по местному времени в каждом регионе страны и будут работать до 20:00 часов.

Глава французского МИД Жан-Ив Ле Дриан заявил, что Франция не стала отзывать посла из Великобритании в связи с недавней ситуации с Австралией. Он объяснил это тем, что французская сторона знает оппортунистскую политику этой страны.

В России разработали новый пистолет-пулемет. Модель оружия, получившая название "КЕДР-PARA", предназначена для правоохранительных органов и сил спецназа. Предполагается, что госиспытания изделия начнутся в 2022 году.

Гендиректор научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев рассказал, что спад заболеваемости коронавирусом в России ожидается к концу января 2022 года. Этот прогноз основан на том, что волны инфицирования ковидом длятся в среднем 4-6 недель.

Все детали по вопросам партнерства в сфере безопасности между США, Британией и Австралией AUKUS были согласованы на встрече на высшем уровне Группы семи (G7). Однако президент Франции Эмманюэль Макрон был не в курсе создания нового альянса, пишет Telegraph.

Космический корабль Crew Dragon с первым в мире полностью непрофессиональным коммерческим экипажем после трёхдневного полета приводнился в Атлантике. Посадка на воду была произведена неподалеку от побережья штата Флорида.

Врачи США, Британии, Швейцарии и Японии сообщили о массовом заражении детей малоизвестным респираторно-синцитиальным вирусом (RSV). Он способен вызывать заболевания дыхательных путей.

Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что нынешняя власть страны всячески пытается отвлекать внимание людей от реальных проблем. В частности, по его мнению, это проявляется оглашением идей о переименовании государства.

17-летняя российская фигуристка Александра Трусова стала победительницей турнира U.S. International Classic. По итогам своего выступления в короткой и произвольной программах ей удалось набрать 216,80 баллов.