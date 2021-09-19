Чижов назвал доклад Европарламента по России образцом вмешательства во внутренние дела государства

Чижов назвал доклад Европарламента по России образцом вмешательства во внутренние дела Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Доклад Европарламента по отношениям с Россией представляет собой классический образец вмешательства во внутренние дела страны. Такое заявление сделал российский постпред при Европейском союзе Владимир Чижов, отметив, что такой документ даже можно будет цитировать в учебниках.

Политик указал на то, что в докладе имеются вмешательство в политическую жизнь и избирательный процесс, а также «помимо охаивания нынешних российских властей, там прописано, какой должна быть российская власть, каким должен быть российский парламент, прописаны конкретные указания России, как ей надо поменять свое избирательное законодательство».

Чижов также заявил, что попытки Европарламента поучать россиян воспринимаются не иначе как оскорбление способности самостоятельно мыслить. Как отметил российский постпред, через весь документ «красной нитью проходит мысль» о том, что в России существуют плохие президент, правительство и парламент, но есть «некий хороший, стремящийся к демократии российский народ», которому депутаты Европарламента «жаждут помочь найти "путь к свету"».

«Такое надменное отношение, я уверен, многие в нашей стране воспримут лишь как оскорбление их интеллекта и способности мыслить самостоятельно», - заявил он, выразив уверенность, что данный доклад Европарламента был приурочен к выборам в Государственную думу РФ.

Напомним, Европарламент в ходе пленарной сессии в минувший четверг, 16 сентября, утвердил доклад литовского депутата Андрюса Кубилюса, который призывал власти Европейского союза к пересмотру отношений с Россией. В частности, в документе отмечается, что страны Евросоюза должны «быть готовы не признавать итоги предстоящих выборов в Госдуму», если будут отмечены «нарушения демократических процедур и международного права».