Читатели болгарского портала восхитились учениями "Запад-2021": "Да освободит нас Россия"

Читатели болгарского портала восхитились учениями "Запад-2021" Фото: Михаил ФРОЛОВ

Болгарский портал dir.bg разместил статью, в которой в подробностях рассказал про задействованную военную технику на белорусско-российских стратегических учениях «Запад-2021». В комментариях к публикации некоторые болгары восхитились учениями и призвали освободить их.

«Сильная армия – сильное государство. Да освободит нас Россия в третий раз – однажды от империализма турок, однажды от империализма немцев, теперь от американцев», - написал один из комментаторов.

«Мы, болгары, на стороне нашей освободительницы России и против НАТО», - добавил еще один пльзователь.

«Только сильная палка может удержать англосаксонских шакалов от России. И в данном случае - из Беларуси», - отметил еще один читатель.

Другой комментатор назвал сильную Россию гарантией существования Болгарии. «Если станет жарко, американцы сбегут, как они это сделали в Афганистане», - отметил он.

Напомним, военные учения «Запад-2021» проходили на нескольких полигонах на территориях России и Белоруссии в период с 10 по 16 сентября 2021. В них принимают участие около 200 тысяч военнослужащих и свыше 700 единиц техники.