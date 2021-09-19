Депутат Исаев заявил, что трехдневное голосование полностью себя оправдывает Фото: Алексей БУЛАТОВ

Трехдневное голосование полностью себя оправдывает. Такое заявление сделал депутат Государственной Думы от Удмуртии, первый замруководителя фракции «Единой России» Андрей Исаев, отметив, что выборы на территории Удмуртии проходят достаточно спокойно и люди голосуют активно.

Исаев уточнил, что по республике в целом проголосовало свыше 28 процентов, что почти две трети от общего числа избирателей. При этом, первая треть жителей проголосовала в первый день голосования – в минувшую пятницу 17 сентября, вторая часть пришла на выборы 18 сентября.

«Мы ожидаем, что третья часть проголосует в заключительный день выборов. Таким образом удалось избежать и очередей на участках. Это очень важно в условиях пандемии», - отметил парламентарий, когда посетил региональный ситуационный центр в Ижевске.

Исаев заявил, что ранее лично посетил ряд участков в Завьяловском и Шарканском районах, Воткинске и Ижевске. По его словам, там все организовано хорошо, наблюдатели от разных политических партий работают со взаимоуважением и не имеют друг к другу претензий. Кроме того, организованы все необходимые меры санитарной безопасности. «Все члены избирательной комиссии в масках, защитных экранах, перчатках, всем избирателям проводится термометрия», - сообщил он.

Напомним, ранее в ЦИК рассказали о явке за два дня голосования на выборах. Согласно приведенным данным, к вечеру первого дня, 17 сентября, она составила 16,85 процента без учета досрочного и электронного голосования, а также зарубежных участков. К 20:00 по мск субботы, 18 сентября, уровень явки вырос до 31,51 процента, что свидетельствует о том, что в голосовании приняли участие 15,5 миллиона россиян (также без учета досрочного и электронного голосования и зарубежных участков).