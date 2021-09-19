Восемь человек погибли при опрокидывании судна на юго-западе Китая Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В китайской провинции Гуйчжоу перевернулось пассажирское судно. В результате происшествия погибли восемь человек, еще семеро, находившихся на борту, числятся в настоящее время пропавшими без вести.

Как передает издание CGTN, судно перевернулось вечером в минувшую субботу, 18 сентября. На данный момент спасателям удалось вытащить из воды 39 человек, восемь из которых позже умерли.

По данным издания Xinhua, судно было рассчитано максимум на 40 человек. На данный момент власти устанавливают точное число людей, которые находились на борту.

Спасательная операция на месте инцидента продолжается. Выясняются точные причины происшествия.

Напомним, в конце июля у берегов Ливии затонуло судно с мигрантами на борту. Погибли по меньшей мере 57 человек. Среди утонувших было не менее 20 женщин, а также два ребенка. Несколько выживших доставили на берег рыбаки, а также сотрудники береговой охраны.