Greenpeace: площадь лесных пожаров в России в 2021 году побила рекорды с начала XXI века Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Текущий год стал рекордным с начала XXI века по общей площади лесных пожаров в России. Согласно данным дистанционного мониторинга системы ИСДМ-Рослесхоз, в 2021 году площадь лесных пожаров достигла 18,2 млн га. Об этом рассказал руководитель лесной программы российского отделения Greenpeace Алексея Ярошенко.

«Год стал самым катастрофическим в пожарном отношении для российских лесов за весь период, по которому есть достаточно надежные и сравнимые спутниковые данные (с 2001 года)», - приводит ТАСС слова руководителя лесной программы.

Ярошенко уточнил, что в статистику не входит выгорание молодых, преимущественно еще не сомкнувшихся, лесов. По его словам, чаще всего такие леса гибнут при весенних палах сухой травы на заброшенных землях сельскохозяйственного назначения. «Это еще по меньшей мере несколько миллионов гектаров, в основном в регионах юга Сибири и Дальнего Востока», - отметил он.