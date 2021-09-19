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Здоровье19 сентября 2021 9:34

Собянин призвал москвичей соблюдать санитарные требования осенью

Глава города напомнил, что в этот период люди возвращаются из отпусков, а школьники идут в школу
Елена ГИЛЬМАНОВАЕлена ГИЛЬМАНОВА
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Сергей Собянин

Сергей Собянин

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Гражданам нужно соблюдать санитарные требования и быть осторожными в осенний период. Такое заявление сделал мэр Москвы Сергей Собянин, напомнив, что осенью люди возвращаются из отпусков, а школьники идут в школу.

«Осенний период. Возвращаются люди из отпусков, школьники вернулись в школы. В этот период надо, как всегда в осенний период, быть осторожными, соблюдать санитарные требования, беречь себя», - сказал глава города в эфире телеканала «Россия-1».

Напомним, ранее московский мэр назвал ситуацию с коронавирусной инфекцией в столице одной из лучших среди российских регионов, отметив, что в городе еженедельно фиксируется падение заболеваемости COVID-19. При этом Собянин отметил, что на сегодняшний день нельзя сказать, что проблема коронавируса исчезла совсем, напомнив, что впереди осенне - зимний период.