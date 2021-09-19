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В мире19 сентября 2021 11:03

Россия и Франция создадут рабочую группу для решения спора о шампанском

Согласно закону, шампанским в России можно называть только российское вино
Андрей ЧЕРНЕНКО
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Только российские производители смогут маркировать бутылки на оборотной стороне наименованием "шампанское"

Только российские производители смогут маркировать бутылки на оборотной стороне наименованием "шампанское"

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Россия и Франция создадут рабочую группу по решению спора, связанного с российским законом о маркировке шампанского. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на министерство сельского хозяйства Франции.

Вопрос о поставках шампанского был поднят на двусторонней встрече министра сельского хозяйства Франции Жюльен Денорманди и заместителя министра сельского хозяйства России Сергея Левина.

"Мы договорились о методе работы, чтобы прояснить новый российский винный закон и найти решение нынешней ситуации", - сообщает французский министр в своем Twitter.

Ранее сообщалось, что Moet Hennessy согласилась соблюдать новый закон и возобновляет поставки шампанского в Россию.

Напомним, 3 июля, президент РФ Владимир Путин подписал принятые Государственной Думой поправки в законы о виноградарстве и виноделии, а также об обороте алкогольной и спиртосодержащей продукции.

Согласно этим поправкам, только российские производители смогут маркировать бутылки на оборотной стороне наименованием "шампанское", иностранные поставщики обязаны маркировать товар как "игристое вино".