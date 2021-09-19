Россияне в пандемию стали мечтать о длительных отпусках

Россияне изменили свое отношение к продолжительности отпуска Фото: Михаил ПАТЛИС

За время пандемии коронавируса многие россияне изменили свое отношение к продолжительности отпуска и мечтают отдыхать дольше. Такие данные приводит исследовательский центр рекрутингового портала Superjob.ru

На вопрос о том, как долго должен длиться отпуск, три из десяти опрошенных отметили, что отдыхать нужно полные четыре недели, 23% отметили, что отдых должен длиться более четырех недель.

19% заверили, что для полноценного отдыха достаточно три недели, а 17% считают, что отлично расслабиться можно и за две недели, еще 3% россиян считают идеальным отпуск длиной в десять дней.

В исследовании приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

По сравнению с аналогичным исследованием, проводимом в 2019 году, россияне стали больше мечтать о продолжительном отпуске. Число респондентом, ответивших, что отдыхать нужно более четырех недель выросло на восемь процентных пунктов.

Сайт kp.ru разобрался, как правильно оформить отпуск, сколько положено дней и когда его можно брать. Работники в России имеют право на несколько видов отпусков в зависимости от ситуации: основной ежегодный, дополнительный, отпуск без сохранения заработной платы, по беременности и родам, по уходу за ребенком, учебный. Это право закреплено в Трудовом кодексе РФ. Каждый из видов отдыха имеет свои особенности, а их продолжительность зависит от многих факторов.