Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Политика19 сентября 2021 10:25

Французский политик призвал не делать голословных заявлений об итогах выборов в Крыму

Ранее представитель МИД Франции заявил, что Париж не признает результаты парламентских выборов на полуострове
Елена ГИЛЬМАНОВАЕлена ГИЛЬМАНОВА
Комментарии (4)Комментарии (4)(4)
Французский политик призвал не делать голословных заявлений об итогах выборов в Крыму

Французский политик призвал не делать голословных заявлений об итогах выборов в Крыму

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Французский политик, бывший руководитель французской делегации в Парламентской ассамблее ОБСЕ Мишель Вуазен призвал не делать голословных выводов по поводу итогов думских выборов в Крыму.

Группа иностранных наблюдателей и экспертов из нескольких стран, в том числе Франция и Сербия ранее прибыли на полуостров, чтобы осуществлять наблюдение за ходом голосования. При этом представитель Министерства иностранных дел Франции заявил, что страна не признает результаты парламентских выборов на полуострове.

«Нельзя до того, пока выборы не завершились, не признавать их и делать голословные заявления», - приводит РИА Новости слова Вуазена.

Незадолго до этого вице-спикер парламента Крыма Владимир Бобков назвал прискорбным отказ Парижа признавать проведение парламентских выборов на территории полуострова. При этом парламентарий отметил, что подобные заявления ни на что не повлияет.