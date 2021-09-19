Французский политик призвал не делать голословных заявлений об итогах выборов в Крыму Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Французский политик, бывший руководитель французской делегации в Парламентской ассамблее ОБСЕ Мишель Вуазен призвал не делать голословных выводов по поводу итогов думских выборов в Крыму.

Группа иностранных наблюдателей и экспертов из нескольких стран, в том числе Франция и Сербия ранее прибыли на полуостров, чтобы осуществлять наблюдение за ходом голосования. При этом представитель Министерства иностранных дел Франции заявил, что страна не признает результаты парламентских выборов на полуострове.

«Нельзя до того, пока выборы не завершились, не признавать их и делать голословные заявления», - приводит РИА Новости слова Вуазена.

Незадолго до этого вице-спикер парламента Крыма Владимир Бобков назвал прискорбным отказ Парижа признавать проведение парламентских выборов на территории полуострова. При этом парламентарий отметил, что подобные заявления ни на что не повлияет.