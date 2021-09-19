1,7 млн москвичей проголосовали онлайн за двое суток

Всего на онлайн-выборы зарегистрировались чуть более 2 млн москвичей. Фото: mos.ru

Начался третий день голосования на всероссийских выборах в Государственную Думу, Мосгордуму и совет муниципальных депутатов Щукино. За двое суток возможностью электронного голосования воспользовались 1,7 млн жителей столицы, всего на онлайн-выборы зарегистрировались чуть более 2 млн москвичей. Эти данные приводит Общественный штаб по наблюдению за выборами.

Сегодня избиратели могут проголосовать на традиционных участках до 20:00, а пользователи, зарегистрированные на онлайн-голосование, могут сделать это до 19:59 в специальном разделе на сайте mos.ru. Москвичам, которые войдут в систему в последний момент — в 19:59, предоставят на электронное голосование ровно 15 минут, после этого начнется процедура расшифровки результатов.

Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве продолжает свою работу. За порядком на 3638 участках следят наблюдатели. Они работают по заранее составленному графику, чтобы обеспечить на всех избирательных участках равномерное и полноценное наблюдение. Сообщения, поступающие от наблюдателей, детально рассматривает группа разбора.