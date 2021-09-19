Песков выиграл 10 тысяч баллов в акции "Миллион призов" для проголосовавших онлайн

Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков стал одним из победителей акции «Миллион призов», получив 10 тысяч призовых баллов в программе «Миллион призов». Об этом в воскресенье, 19 сентября, сообщил зампред общественной палаты Москвы, руководитель столичного штаба по наблюдению за выборами Алексей Венедиктов.

«Произошел розыгрыш "Миллион призов", Дмитрий Сергеевич Песков, пресс-секретарь президента, выиграл 10 тыс. баллов», - сообщил руководитель штаба.

Сам пресс-секретарь главы государства сообщил, что пока не знает про свой выигрыш. «Нужно проверить», - приводит РИА Новости слова Пескова.

Представитель Кремля стал участником розыгрыша наряду с 2 миллионами других москвичей, участвующих в электронном голосовании. Среди избирателей разыгрывают однокомнатные квартиры в столице, автомобили, а также призовые баллы, которые можно обменять на промокоды партнеров программы.

Как писал сайт kp.ru, накануне Венедиктов сообщил, что около 214 тысяч избирателей изменили выбор в ходе онлайн-голосования в Москве. По его словам, ранее пошел слух, что «чем больше заходишь, тем больше шансов на призы». Однако, как уточнил главы штаба, изменение выбора не влияет на шансы выиграть в розыгрыше «Миллион призов».