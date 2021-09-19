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Политика19 сентября 2021 11:22

Участки для голосования в Госдуму РФ открылись на Украине

Поучаствовать в выборах можно в четырех городах соседней страны
Андрей ЧЕРНЕНКО
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А вот для жителей ДНР и ЛНР, желающих проголосовать, были организованы автобусы для поездки в Ростовскую область

А вот для жителей ДНР и ЛНР, желающих проголосовать, были организованы автобусы для поездки в Ростовскую область

Фото: REUTERS

Как сообщает посольство РФ, на Украине открылись четыре избирательных участка для голосования на выборах в Госдуму.

Граждане России смогут отдать свой голос до 20:00 по московскому времени в посольстве РФ в Киеве и в генеральных консульствах в Одессе, Харькове и Львове.

Ранее Поклонская назвала бессмысленными призывы Украины не признавать выборы в России из-за Крыма. Депутат считает это "оправданием преступлений предшественников".

17 сентября в России стартовали выборы. Граждане выберут новый состав Госдумы, в 12 регионах выбирают губернаторов, еще в 39 регионах и 11 городах — местные парламенты.

В этом году из-за пандемии выборы проходят три дня, чтобы растянуть поток избирателей.

Завершится голосование 19 сентября в 20 часов по местному времени.

Следить за тем, как проходят выборы в Государственную Думу можно в прямой онлайн-трансляции