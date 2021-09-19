Элла Памфилова призвала избиркомы не поддаваться давлению на выборах в Госдуму РФ Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

Глава Центризбиркома Элла Памфилова призвала избиркомы не поддаваться давлению в ходе выборов, в том числе со стороны представителей власти.

«Не поддавайтесь давлению, с чьей бы стороны оно не происходило, в том числе и со стороны представителей власти того или иного уровня», - сказала глава Центирзибркома в информационном центре ЦИК в воскресенье, 19 сентября, обращаясь к региональным избиркомам.

Памфилова отметила, что те, кто пытаются оказать давления «останутся в стороне», а члены избиркомов в свою очередь окажутся «в фокусе позора».

Напомним, ранее Памфилова призвала избиркомы «гнать подальше мерзавцев», желающих повлиять на ходе выборов. Кроме того, глава Центризбиркома предупредила, что в целом на предстоящих выборах будет много провокаций, а также сообщила, что членам избиркомов будут оказывать психологическую поддержку.