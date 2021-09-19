В России 19 сентября 2021 выявлено 20 174 случая заражения коронавирусом Фото: Светлана Макеева

В России за минувшие сутки выявили 20 174 новых случая заражения коронавирусной инфекцией нового типа. Такие данные в воскресенье, 19 сентября 2021 года, приводит Оперативный штаб по борьбе с пандемией.

Как передают в Оперштабе, наибольшее число заболевших снова зарегистрировали в Москве, где ежесуточный прирост составил 2 376. На втором месте по количеству заразившихся остается Санкт-Петербург с показателем 1 834. Тройку замыкает Московская область, где выявили 1 004 инфицированными за сутки.

Согласно приведенным данным, за прошедшие 24 часа случаи заболевание коронавирусом зафиксировали во всех 85 российских регионах. При этом из инфицированных примерно 7,9 процентов заразившихся не имели каких-либо клинических проявлений болезни. Кроме того, за прошедшие сутки зарегистрировали 793 летальных исхода, а полностью выздоровели 13 418 человек.

Таким образом, по состоянию на воскресенье, 19 сентября 2021 года, общее число заразившихся коронавирусной инфекцией за все время пандемии в стране возросло до 7 274 928. Жертвами инфекции стали 198 218 человек, выздоровели 6 498 682 пациента.