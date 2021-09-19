Британский министр срочно обсудил с энергосектором страны рост цен на газ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии Великобритании Квази Квартернг в минувшую субботу, 18 сентября, провел срочные переговоры с руководителями компаний энергетического сектора, чтобы обсудить резкое повышение цен на газ в Европе. Об этом говорится в распространенном на портале правительственной информации Соединенного Королевства.

Как отмечается в коммюнике, в ходе этих встреч глава ведомства сообщил, что безопасность поставок газа «не является поводом для немедленного беспокойства» в связи с тем, что преимуществом Лондона являются диверсифицированные источники поставок, возможности которых превышают спрос.

Квартернг заявил, что газовая система Великобритании продолжает надежно работать, отметив также, что правительство страны не ожидает какого-либо риска чрезвычайной ситуации с поставками этой зимой.

Тем временем издание Financial Times заявляет, что с начала августа этого года пять небольших британских энергокомпаний, которые обслуживали 570 тысяч клиентов, разорились на фоне резкого роста оптовых цен на газ. Консалтинговая энергетическая фирма Baringa предположила, что в Великобритании может остаться только десять из почти 50 поставщиков электроэнергии для бытового потребления.

Напомним, стоимость газа стремительно росла несколько дней подряд и достигла более 950 долларов за 1 тысячу кубометров, однако позже стала опускаться. Тем не менее остается на достаточно высокой точке, а председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер предполагает, что цены газа в Европе снова побьют рекорды на фоне дефицита голубого топлива.