Явка на онлайн-голосование в Москве 19 сентября 2021 года достигла 90% Фото: Михаил ФРОЛОВ

Явка на онлайн - голосование в Москве в воскресенье, 19 сентября, достигла 90 процентов. Соответствующая данные приведены на сайте по наблюдению за выборами.

Согласно приведенным данным, на выборах в московской системе дистанционного электронного голосования (ДЭГ) по федеральному списку свои голоса отдали более 1,8 миллионов граждан.

На довыборах в Мосгордуму проголосовали свыше 69 тысяч человек при явке 88,8 процентов, а на выборах депутатов совета депутатов муниципального округа Щукино при явке 88,3 процентов голоса отдали более 13 тысяч московских избирателей. Общее число онлайн-избирателей в столице составляет 2 140 765 человек.

Как писал сайт kp.ru, по данным Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице, в минувшую субботу, 18 сентября, число москвичей, принявших участие в дистанционном электронном голосовании, превысило 1,5 млн человек. Одним из таких избирателей стал мэр города Сергей Собянин, проголосовавший в помещении Общественного штаба на Краснопресненской набережной при помощи смартфона.

Напомним, для того чтобы получить возможность проголосовать дистанционно, жителям Москвы нужно было до начала выборов зарегистрироваться на сайте mos.ru, подав соответствующие заявление. Кроме столицы электронное голосование было доступно еще в шести других российских регионах.